"Se si dovesse alzare il livello il prossimo anno con l'Europa League, la Fiorentina proseguirà comunque nel suo percorso di crescita. I nomi per il post Italiano sono in linea con la programmazione viola. Con Italiano i gigliati hanno puntato su un allenatore giovane ed hanno fatto bene. La sua sostituzione verrà fatta con un allenatore che ha le caratteristiche di Italiano: un giovane che ha fatto bene. Palladino, infatti, ha le carte in regola per proseguire nel suo percorso di crescita ed in quello dei viola. Conference League? Vincerla sarebbe la ciliegina sulla torta per una società che ha investito, e se lo meriterebbe. Si giocano sempre due campionati: quello dei numeri e quello del campo. Se perdi il primo, perdi tutto. Ricostruzione il prossimo anno della rosa della Fiorentina? Sarà un bel lavoro. Secondo me, ci sarà tanto lavoro da fare. Già affidando la direzione tecnica ad un giovane di un certo spessore come Goretti e ad un allenatore bravo, sei a buon punto. Adesso la prima cosa da fare, però, è pensare alla finale di Atene".