“Kean è il titolare, Palladino lo ha preferito a Dallinga. Arriverà una riserva”

Nella testa di Raffaele Palladino c'è ben chiara l'idea di far giocare Moise Kean come attaccante titolare della Fiorentina nella stagione 2024/2025: lo assicura Radio Bruno, che spiega anche come il tecnico viola abbia preferito l'italiano al nuovo attaccante olandese del Bologna Thijs Dallinga, in precedenza accostato anche ai gigliati.