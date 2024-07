Guetta: “Nico? Piuttosto vendo Kayode, ma lui no. Su Kean mi preoccupa una cosa”

"Io i rigori li farei battere a Nico, e stop. Il dubbio su di lui però è che possa essere sacrificato, ma mi auguro di no. Io non lo vedo, il contratto non gli scade. Se devo vendere uno ad una grossa cifra vendo Kayode, che è una scommessa, Nico è una certezza. Le sue doti si differenziano dagli altri giocatori in rosa. Io su Sottil ho dei dubbi da anni, magari senza troppe richieste tattiche ne beneficia. Noi abbiamo aspettato troppi giocatori, mentre magari uno come Muriel non viene abbastanza rimpianto per esempio"