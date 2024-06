Guetta: “Nessun attacco e ammissioni di colpa: è stata un’ottima conferenza”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il direttore David Guetta ha parlato così sul nuovo corso viola: "Mi è sembrata un'ottima conferenza stampa, non ci sono stati attacchi, per la prima volta ci sono state ammissioni di colpa a partire dalle mancate parole post-Atene. Ma anche di Commisso sul mercato di gennaio, di Pradè sull'attaccante. Sull'orale siamo andati benissimo, adesso c'è lo scritto. Franchi? Ognuno ha la propria verità e il proprio interesse. Quello del Comune è coprire lo stadio, quello della Fiorentina non perderci un sacco di soldi visto che nell'agosto 2026 ci saranno ancora dentro le gru. Anno zero? Non siamo ad un punto di non ritorno come nel 2012, adesso arriviamo da una qualificazione europea un po' amarognola in Conference League, da una finale e da una semifinale. Gol presi da Italiano? Sono il rovescio della medaglia di avere una difesa alta che cerca di prendere il tempo agli avversari. Non credo che Italiano non si sia reso conto dei rischi, lo sapeva benissimo. Ma la Fiorentina con questa tattica qualcosa di buono l'ha combinato.