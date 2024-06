Grassia: “Attaccante? Io ho fiducia in Beltran. Serve un ‘nuovo’ Torreira”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Filippo Grassia ha parlato così del mercato viola: "Cosa mi aspetto? Qualcosa di importante, vorrei capire quali giocatori resteranno e quali usciranno dalla rosa. Bisogna ricostruire l'asse portante della squadra. La Fiorentina si sta aggrovigliando alla ricerca di un attaccante da 15 gol, io ho fiducia in Beltran. Penso che sarebbe perfetto per il gioco di Gasperini, ma adesso è chiaro che di fronte a una spesa di circa 23 milioni spesi debba giocare nella posizione di centravanti. Inoltre serve un centrocampista che si prenda sulle spalle la gestione della squadra come fu Torreira, quello che quest'anno ha fatto Arthur. Dietro manca un uomo che comandi la difesa: non si possono alternare tre giocatori nella retroguardia, ci vogliono certezze".