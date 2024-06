Giorgetti: “Ripartire dai rapporti. Ora vietato disperdere energie in conflitti”

Se qualcosa è cambiato lo vedremo, in passato troppe energie sono andate disperse in conflitti contro tutti che avrebbero potuto essere incanalate in altri ambiti. Soprattutto nel mercato o nei rapporti con gli altri club. Oggi Commisso ha chiesto scusa, ma il vero problema è lavorare nel modo giusto, con i canali giusti: lo fai se non sei in conflitto con tutti. Nico Gonzalez? La Fiorentina ha bisogno di risorse, non vedo altri giocatori per fare acquisti di qualità e un salto in avanti. I giocatori veri costano, tanti se ne andranno a partire da Arthur e forse Bonaventura. Per sostituire loro, e non solo, serviranno buone idee, essenziali per pagare il giusto calciatori. Castrovilli? Sarebbe sbagliato perderlo a zero, dopo averlo rimesso in corsa. E' un centrocampista le cui caratteristiche non sono facili da trovare in Italia, se resta è una bella notizia. Commisso ha smentito la cessione? Certe trattative possono decollare in pochi giorni, come dimostra Diego Della Valle che non aveva informato nessuno".