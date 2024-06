Giorgetti: “Kean? Non basta, serve un centravanti con le spalle larghe”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così le ultime vicende di casa Fiorentina: "Se Kean arriva al posto di Nzola è una mossa che ha un senso, se deve essere l'attaccante che fa la differenza è un azzardo. E la Fiorentina non ha bisogno di azzardi. L'asticella, almeno a parole, si è alzata e chi farà il mercato non può sbagliare niente. Kean lo inserisco nel reparto delle scommesse, siamo di fronte ad un ragazzo che dopo il Psg ha messo insieme 11 gol in tre campionati, ma è italiano e conosce quei meccanismi mentali che in Serie A fanno la differenza. Oltre a lui mi aspetto una punta che abbia nelle corde parecchie stagioni in doppia cifra. Centrocampo? Non ho capito come vuole giocare Palladino, sono preoccupato che voglia giocare a tre perché numericamente siamo pochi dietro".