Giorgetti: “Italiano sarà rimpianto, mai visto uno così bravo a motivare”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato così di Vincenzo Italiano: "La qualità principale di Italiano è sempre stata quella di motivare sempre tutti. La Fiorentina si porta dietro quella voglia, anche chi non è coinvolto al 100% quando entra fa la differenza. Ikoné, Barak, lo stesso Nzola hanno inciso e non era per niente scontato.

A livello tattico a Firenze è sempre stato difficile da digerire, spesso gli applausi sono diventati schiaffi in faccia per risultati sfumati, ma in tanti anni che seguo questa squadra non ho mai trovato un tecnico così capace di motivare. Il gol del 2-2? Faccio fatica a pensare che sia Italiano a dare certi dettami tattici, uno dei due centrali deve staccarsi rispetto all'altro, rientra nella gamma degli errori che hanno portato ad incrinare il rapporto tra Italiano e Firenze. Ma alla fine verrà rimpianto, perché chiunque venga sarà difficile vedere una Fiorentina così viva".