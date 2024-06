Giorgetti: “I dirigenti viola sono chiamati ad un’impresa di altissimo livello”

"I dirigenti della Fiorentina sono chiamati a trovare idee originali dopo gli ultimi mercati fallimentari. Ora sono tenuti molto più sott'occhio dopo gli ultimi mercati. Ci vorrà una bravura al cubo secondo me. I giocatori veri costano, quindi devi essere bravo a trovare giocatori veri a prezzi abbordabili. Il vero acquisto sarà quello della punta. La grande delusione, alla fine, è stata ammessa anche dalla Fiorentina: dal 2022 non è riuscita a sostituire Vlahovic. In due reparti siamo all'anno zero, poi: a centrocampo, dove rimarrà, forse, solo Mandragora, ed in attacco, dove rimarrà solo Beltran. Castrovilli? Sarebbe un delitto perderlo a zero. Rimasi basito, comunque, quando Italiano disse che non si ricordava perché non fosse inserito nella lista della Conference League. Sottil? Ha avuto sfortuna, ma secondo me è giusto che cambi aria. Dei giocatori che tornano dai vari prestiti, invece, proverei a tenere Bianco".