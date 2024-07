Galli: “Palladino può stare tranquillo. Ecco la cifra per una cessione di Nico”

"Colpani è un bel colpo, con lui e Nico Gonzalez e tutti i giocatori che hai in attacco ti puoi proporre per avere una squadra migliore dello scorso anno. Palladino può stare tranquillo secondo me, per ora i 3 acquisti sono stati fatti nella sua direzione. Credo che la Fiorentina abbia le capacità di condurre un mercato in linea col proprio allenatore"