Franchi: ieri incontro tra Funaro e Ferrari. Oggi dialogo tra i tecnici e ACF

Doppio incontro tra Fiorentina e Comune sul tema restyling del Franchi. Ieri, infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Sindaca di Firenze Sara Funaro ed il Direttore Generale Alessandro Ferrari si sono incontrati per parlare di questa stagione e di come gestire l'ordine pubblico nelle prime giornate di questo campionato. Oltre a ciò, è stata discussa l'organizzazione dell'intera stagione, tema ripreso anche oggi in mattinata dai tecnici del Comune e dalla Fiorentina.