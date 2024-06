Firicano: “Palladino ha stoffa, porterà cose nuove. Dietro cambierà qualcosa”

L'ex viola Aldo Firicano ha parlato così delle ultime vicende viola a Italia 7: "Palladino? L'ho sentito sicuro nelle dichiarazioni, senza tentennare, sa quello che ha intenzione di fare. Parte da una base buona visti i risultati degli ultimi anni, porterà qualcosa di nuovo e anche la squadra cambierà in diversi elementi. E' un allenatore molto giovane, ha stoffa e le premesse sono buone. Però Firenze è una piazza difficile, molto dipenderà dai risultati e tutti i buoni propositi dell'estate vanno a farsi benedire alle prime difficoltà. Quando arriveranno le partite cambierà tutto. La Fiorentina però mantenendo l'ossatura dello scorso campionato può ricalcare l'andamento in campionato. Difesa da rifare? Palladino ama giocare dal basso, i giocatori dovranno adattarsi a questo. Quarta non è male in impostazione ma la squadra va integrata nel pacchetto arretrato e non solo".