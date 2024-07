Ferrara: “Pradè, ridimensionamento ambizioso. Ma non vedo un rilancio di Commisso”

Le parole del giornalista, non troppo ottimista della rivoluzione di mercato che deve mettere in atto Pradè

Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato con un po' di pessimismo le ultime vicende viola tra campo e mercato a Radio Bruno: "La Fiorentina ancora non c'è, vediamola con Colpani che al momento è il miglior acquisto, ma al momento è una squadra lontana da sé stessa. Giudicare l'umore del tifoso è difficile, ognuno ha il modo di vivere la propria fede che ogni anno va provata a rigenerare. Come? C'è un allenatore nuovo, un attaccante giovane che deve dimostrare di essere quello di tre anni fa, ma una cosa è certa: l'ambizione non va di pari passo al bilancio.

E quello che sta mettendo in atto Pradè è un ridimensionamento ambizioso. Difficile, perché deve vendere giocatori che nessuno vuole e acquistare bene. Tessman? E' un buon giocatore, non un campione, che può inserirsi in questo contesto in modo. Il lavoro però è molto complesso, perché dopo la famosa "notte delle pernici" Pradè ripartì grazie a una società che voleva rilanciare. Qui non vedo quel tipo di rilancio da parte di Commisso: non basta avere il Viola Park se poi il giovane talento che hai lanciato quest'anno (Kayoden.d.r.) potrebbe partire"