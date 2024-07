Ferrara: “Palladino è preoccupato. Kean? Spero non rimanga l’unico felice”

"Il mercato della Fiorentina è difficile, soprattutto per i giocatori in uscita. Mi aspettavo che la dirigenza si fosse organizzata meglio però. L'operazione per Kean ha accontentato la Juventus, il giocatore ed il procuratore. Spero che accontenti anche la Fiorentina. Mi auguro che Pradè e Goretti abbiano le idee chiare comunque. Ancora c'è tempo. Quello che c'è da chiedersi però è: dove hai fatto un colpo di mercato negli ultimi anni? Nico Gonzalez è un gran giocatore ma è mancato nei momenti decisivi. Beltran? Lo abbiamo comprato come centravanti ed abbiamo scoperto che non l0 è. Nzola e Ikone? Lasciamo stare".