Ferrara, l’appello ai dirigenti: “Basta affidarsi agli agenti, serve competenza”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato così le ultime vicende di casa viola: "E' un mercato che chiama ad un grande esame i dirigenti della Fiorentina. La società non può più 'sprecare' altri soldi in investimenti nulli. Essere ambiziosi significa anche questo. Serve competenza, capacità e astuzia. Su tutte, un progetto tecnico allettante per i giocatori. Vranckx ? Ha buone prospettive e capacità fisiche. Al giusto prezzo, potrebbe essere un buon affare. Serve ricostruire un centrocampo e un attacco spogli. Tanti giocatori fisici? Forse sono quelli più accessibili nel minor tempo possibile. I veri fantasisti, oggi, costano. Sempre parlando di investimenti, Sorloth potrebbe esser un altro investimento a perdere. Un quasi trentenne a 30 milioni è un grande rischio".

Poi continua: "L'Atalanta dimostra come si possa vendere a tanti soldi e investire bene per allestire una squadra competitiva. Si può essere ambiziosi trovando giocatori adatti a certe idee di calcio, non chiediamo Haaland o Bellingham ma cercare giocatori che in prospettiva possano giocare ad alto livello. E i dirigenti sono pagati per questo, sennò si finisce a fidarsi dei procuratori che ti propongono questo e quell'altro. Oppure finisce che prendi Beltran per fare il centravanti e finisce per giocare mezz'ala. Serve un salto di qualità nella ricerca dei giocatori, e non aggrapparsi allo stadio come freno di una squadra competitiva".