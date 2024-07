Ferrara: “Concorrenza sul mercato? E’ un buon segno. Occhio alle partenze a sorpresa”

Colpani è un bel giocatore ed è giovane. Sicuramente ti da più garanzie di Zaniolo. Queste sono trattative che vanno per le lunghe anche perché la Fiorentina prima deve vendere . Pradè si considera un discepolo di Galliani e credo sia stato proprio quest'ultimo a consigliargli Palladino per la panchina viola. Colpani è un giocatore che ci sta anche per l'ingaggio dato che non chiede cifre esagerate.

Sul mercato viola

Diversi giocatori andranno via, forse anche a sorpresa. Ad esempio Nico e Milenkovic credo che davanti ad un'offertona possano salutare Firenze. A me non piace quando si attribuisce un acquisto al volere dell'allenatore. A comprare i giocatori è la Fiorentina non palladino. Kean? Al momento ci hanno guadagnato lui e la Juventus. Adesso Palladino deve far riemergere le sue qualità. La situazione a centrocampo? L'ideale per un allenatore è avere giocatori di buone qualità atletiche ma che sappiano anche verticalizzare. Credo che Palladino abbia più esperienza di Montella quando arrivò alla Fiorentina, mi auguro che il suo rendimento sia simile a quello di Montella.