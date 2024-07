Ex all. Kouamè: “Il suo unico problema è il gol. Ma a lui non si rinuncia”

Christian Kouamè è stato protagonista nella vittoria contro la Reggiana, uno dei suoi ex allenatori ne ha parlato in modo specifico

"Kouamè è ancora un giocatore giovane, un capitale per la Fiorentina. Palladino mi sembra possa garantirgli un lavoro nelle due mezze punte o come alternativa di Kean. Il ragazzo è eccezionale, ma ciò non deve trascurare le sue doti fisiche e atletiche. La sua duttilità è utile, ha ricoperto tantissime posizioni. Tutti gli allenatori ne fanno mal volentieri a meno, il suo difetto è legato alla parte realizzativa. Anche quando l'ho avuto io andava in difficoltà su questo aspetto, ci sono delle caratteristiche che fanno parte dei giocatori. La sua cifra ideal dovrebbe essere sui 7-8 gol."