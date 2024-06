Evani/2: “Non mi aspettavo debacle con la Spagna, ora Italia pensi alla Croazia”

Nazionale del 2021? "Come staff non c'ero solo io con Mancini Ct. Il nostro compito era quello di aiutare Roberto per poter scegliere, non dire sempre quello che lui si vuol sentir dire. È cambiato il mondo e anche i ragazzi che giocano, bisogna essere un po' da esempio senza tante parole. I nostri erano ragazzi molto intelligenti e disponibili, non eravamo i più bravi in quell'Europeo, ma come spirito di gruppo non eravamo secondi a nessuno per questo siamo riusciti ad arrivare a quel risultato. Non mi aspettavo una prestazione del genere ieri sera, le qualità dei ragazzi sono alte e intravedevo lo stesso spirito del gruppo del 2021. Sappiamo quanto la Spagna sia forte e faccia correre tanto, ieri c'era un po' troppa preoccupazione, ma credo sia stata una partita sbagliata e che ci si siano tutte le possibilità di voltare pagina e fare un buon Europeo. L'hanno già messa da parte e non pensano altro che alla partita con la Croazia".