Guetta: “La squadra non deve aver paura di prendere gol”

Come giudichi il rendimento di Belotti? — Belotti non sta facendo tanto peggio dei buoni e vecchi Cabral e Jovic. Io a suo tempo, avrei suggerito alla proprietà di investire quei soldi sul Gallo. Da tre anni a questa parte, la Fiorentina, in estate, sbaglia sempre l'attaccante. Non è che manca professionalità in loro; sono, semplicemente, colpi sbagliati che più di questo non possono dare.

La squadra gioca contro l'allenatore? — Dopo la tragedia di Barone, è impensabile che la rosa lo stia facendo. La coesione del gruppo è forte. Quello che sta succedendo è la semplice saturazione dell'allenatore, come avevo già pronosticato ad inizio stagione. Ho l'impressione che la squadra non ne abbia più di Italiano e viceversa, calcisticamente parlando. Già Barone aveva meditato la separazione con l'allenatore.

Come giudichi il rientro do Arthur? — Voglio sottolineare, come il brasiliano non era infortunato, ma semplicemente fuori forma. Arthur ieri, è stato molto didattico. Solo passaggi in orizzontale; nessuno in verticale. Come voto gli ho dato 6, ma da lui, mi aspetto e ci aspettiamo molto di più.

Tra Biraghi e Dodo male sui cross. Come mai sempre i soliti errori? — Dodo, ieri nel finale, era più che in riserva e mancava lucidità. L'emblema del traversone sbagliato è Biraghi.

Ma alla fine, Jovic-Cabral avevano fatto 30 gol stagionali. Ci siamo indeboliti? — La metà dei gol era in Conference, dunque la valuto relativamente. C'è da dire che vedendo questa annata si può dire che "al peggio non c'è mai fine".

