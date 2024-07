Dal Viola Park: il primo giorno di ritiro. Presenti cinque gigliati “in bilico”

Per quanto riguarda il ritiro, invece, gli allenamenti saranno uno la mattina ed uno il pomeriggio in questa prima fase. Le visite mediche dei giocatori sono previste per oggi e nei prossimi giorni. Sono tanti gli assenti, tra chi ha il futuro in bilico e chi è impegnato con le nazionali. Per il momento, sono stati solamente 8 i calciatori viola ad aver fatto le visite mediche. Intanto, sono arrivati al Viola Park oggi Terracciano, Infantino, Nzola, Ikone e Brekalo, giocatori dei quali ancora non è certo l'imminente futuro e la permanenza a Firenze.