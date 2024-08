"Cessione Gonzalez? C'è qualcosa di ambiguo. Mi chiedo perché Commisso non ha ancora parlato di quello che sta accadendo alla Fiorentina. Ci sono troppe contraddizioni nei termini. La mia idea è che il presidente viola stia pensando realmente a 'qualcosa'. Con la scomparsa di Barone è venuta a mancare la fiducia nei suoi dirigenti. Non vorrei che prendesse in considerazione la possibilità di lasciare la Fiorentina".