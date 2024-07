Ciccio Graziani: “Mi ha stupito una cosa del mercato della Fiorentina”

"Zaniolo? Se la Fiorentina lo ha trattato e non è arrivato, allora non va bene. L'Atalanta, comunque, è molto brava a scegliere i calciatori. Sfiducia sul mercato? Secondo me non è ancora iniziato. A fine Europeo vedremo. Oggi non è come una volta: il mercato dura, in realtà, tutto l'anno, e le trattative sono continue. Mi ha stupito, comunque, il mancato rinnovo di Bonaventura, io lo avrei tenuto. Castrovilli? Secondo me il calciatore avrebbe meritato di rimanere. Magari con delle clausole specifiche un altro tentativo l'avrei fatto. Terracciano? La stragrande maggioranza dei tifosi non è molto contenta. Secondo me è un buon portiere, anche se credo che la Fiorentina stia cercando un altro profilo. Passerà molto dall'allenatore. Christensen? Facciamolo valutare a Palladino. Aspettiamo, comunque, a dare giudizi sul mercato della Fiorentina, perché di fatto non è ancora iniziato. Infantino? Palladino credo che non lo conosca affatto. Quest'anno dovrà esser valutato meglio. Tanti giocatori, comunque, dovranno lasciare la squadra: vedi Ikone, ed anche Sottil io lo lascerei andare. Kayode? Sono per non darlo via, ma se ti fanno una proposta indecente ci si deve ragionare".