Cecchi: “Zero notizie su Castro e Jack. Ma vorrei un centrocampo di qualità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così del momento viola: "Vranckxnon sposta gli equilibri, ma della vicenda mercato voglio parlare a fine mercato perché resto perplesso. Vorrei avere notizie di Bonaventura e Castrovilli, con loro il centrocampo sarebbe già strutturato. Voglio sperare che entrambi possano far parte dell'organico perché perdere a parametro zero entrambi è un danno notevole. Le tracce che ha lasciato Castrovilli fanno vedere un futuro, tra i due potessi scegliere salverei lui e sacrificherei Bonaventura. Se devo fare una scelta vorrei una mediana alla "Montella", con Aquilani, Borja e Pizarro. In questi anni forse il calcio è cambiato e servono più muscoli, tra l'altro in rosa è tornato Amrabat che in questo senso è l'ideale. Ma per alzare il livello serve qualità".