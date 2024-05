Cecchi: “Palladino? Non sicuro il suo arrivo, ma possibile. Ecco perché”

"Sono scaramantico. Non so perché, però, ho buone sensazioni. Conosco i rischi e l'ambiente sarà come il Colosseo ai tempi dei gladiatori. Sarà un ambiente infuocato, ma tecnicamente la Fiorentina ha le carte in regola per farcela. Negli ambienti difficili, poi, la Fiorentina non ha mai tremato. Ha dimostrato di avere un carattere in campo, che forse è la sua arma migliore. La sua forza è il gruppo e la compattezza. Il tasso tecnico, poi, è maggiore rispetto a quello dell'Olympiacos. In questi 3 anni Italiano è arrivato 3 volte in finale e 2 volte in semifinale nelle Coppe. È più facile, quindi, che la Fiorentina sbagli l'approccio in campionato o nelle singole partite piuttosto che nei percorsi. Prossimo allenatore? Bene se dovesse arrivare Palladino. Prima non c'erano buoni rapporti con il suo procuratore, ma ora forse è possibile trattare. Ho qualche dubbio, ma se dovesse arrivare, sarei contento. Non sarebbe banale prenderlo. Meglio lui per ambizione rispetto all'Aquilani di ora, anche perché a Pisa non è andata al top".