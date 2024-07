Cecchi: “Non marketing e alberghi, ma competenze. Serve visione del calcio diversa”

L'acquisto di Pongracic non scalda il giornalista Stefano Cecchi, che soprattutto non vede "visione" in questa operazione

Redazione VN 17 luglio 2024 (modifica il 17 luglio 2024 | 19:20)

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha fatto le carte al momento che sta attraversando la Fiorentina: "Riduzione del monte ingaggi? Mi dispiace questo clima, ma certe operazioni di mercato non incendiano il cuore. E' vero che ha fatto una stagione incolore, ma Milenkovic resta il difensore migliore della rosa. Il fatto che al suo posto arrivi un giocatore come Pongracic non è un salto di qualità, anzi mi chiedo dal punto di vista tecnico che operazione sia. Se serve ad abbassare il monte ingaggi è chiaro che non possa scaldare la piazza. Il monte ingaggi è uno dei parametri che misura le ambizioni della squadra, non il vangelo. Ma è chiaro che abbassandolo non sia un segnale di miglioramento, perché serve una visione del calcio differente e le scommesse si possono vincere ma soprattutto perdere.

Viola Park troppo "pesante"? In un bilancio come quello della Fiorentina, la gestione del Viola Park è sostanziosa. I bilanci del calcio non si fanno con alberghi e marketing, ma con le intuizioni sui calciatori, come fa l'Atalanta con talento, risultati e plusvalenze. E Milenkovic è uno degli ultimi giocatori del direttore sportivo precedente (Corvino n.d.r.) che ha creato valore per l'attuale Fiorentina. Mi auguro che da qui al termine del mercato avvenga una nuova "notte delle pernici", per un Daniele Pradè che per la prima volta si trova a gestire in prima persona il calciomercato".