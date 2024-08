Cecchi: “Kean sta cominciando a piacermi. Mercato? C’è urgenza di arrivi”

"Kean sta cominciando a piacermi. È un giocatore che ha peso e che si fa vedere. Le caratteristiche per essere un acquisto interessante ce le ha tutte. Conterà molto anche l'aspetto mentale. Due anni fa dicevo le stesse cose di Jovic però (scherza n.d.r.). Nico Gonzalez? Mi dispiacerebbe se andasse via. È vero che non ha reso per quello che ci aspettavamo, però è il più forte della rosa al momento".

Sul mercato e su cosa serve alla Fiorentina

"La squadra? Ha bisogno estremo di altri innesti. Colpani? Lo vedo al posto di Bonaventura. Gudmundsson? Se arriva e va via Nico Gonzalez va bene. L'ideale sarebbe se arrivasse Gudmundsson e rimanesse Nico Gonzalez. Solo così la rosa aumenterebbe di livello. Bisogna provare a migliorare. Non va bene, ad esempio, come successo in passato, se va via Chiesa ed arriva Callejon. Al momento, comunque, serve anche un altro centrale difensivo oltre agli innesti a centrocampo. Comuzzo, infatti, andrebbe bene da quinta scelta in difesa. Portiere? De Gea tre anni fa era il portiere più pagato del mondo. È un anno e mezzo che non gioca ed è un piccolo campione che ha deluso. Tra De Gea e Szczesny, se potessi, sceglierei il secondo però. Non credo sia una priorità il portiere comunque. Ci sono altri reparti da sistemare urgentemente".