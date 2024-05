Cecchi: “Italiano comunque da applaudire. Conference? La nostra dimensione”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare delle ultime in casa Fiorentina e della sfida con il Napoli

Allegri ieri è andato oltre. All’inizio mi son messo a ridere, quando si stava spogliando in diretta, però quello che è successo nel post partita è però inaccettabile. L’addio era inevitabile, dopo l’accaduto ancora di più. Napoli? Siamo vicini alla fine di un ciclo, dopo tre anni le due parti si saluteranno. È stato un triennio positivo, forse ci aspettavamo di più, ma l’organico, specialmente l’ultimo anno, non l’ha permesso. Domani serve consolidare l’ottavo posto per la Conference, cioè la nostra dimensione al momento. Preferisco sempre vedere la Fiorentina il giovedì che Don Matteo. Italiano, comunque finisca la stagione, è da applaudire: ha dato un’identità vera, facendo rendere la squadra al di sopra delle sue possibilità.