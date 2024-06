Cecchi: “Brescianini? Sono perplesso. Ecco cosa serve veramente ai viola”

"Sono perplesso per questo girare di voci. Brescianini? Non ti cambia la vita. La vita te la cambia un grande centravanti. Chi prenderei? A cifre giuste, prenderei Lucca, l'unico che forse potrebbe essere disponibile. Tra due anni potrà essere un top forse Brescianini, ma adesso non ti serve. Confermerei Castrovilli e Duncan e mi concentrerei su una punta piuttosto. Confermerei, inoltre, anche Nico Gonzalez e Beltran. Stadio ed elezioni? Pensavo che il tema Franchi avesse danneggiato Nardella. Invece, ha fatto un risultato enorme alle Europee".