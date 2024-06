Castellacci: “Castrovilli col tempo migliora. Viola Park? Il caldo non agevola”

Ritiro al Viola Park? "Posso ripetere cosa dissi l'anno scorso, non ha influito più di tanto vista l'annata della Fiorentina. Quando tornano dalle vacanze i giocatori devono recuperare il tono e farlo col caldo è sicuramente più difficile. Un ambiente fresco agevola sicuramente nel recuperare la forma. Quanto incida non lo so, ma questa è la mia idea. Basta una settimana per recuperare la forma e poi andare anche in città e sfruttare col Viola Park. Il ritiro può dare dei vantaggi o degli svantaggi, ma c'è il concetto della preparazione atletica che è diversa. Il ritiro c'entra il giusto, penso però che vada fatto idoneo mentre per molte squadre ormai non esiste più, ci sono le tourneè e non si fa più la preparazione che si faceva una volta. Il fattore economico e il business hanno spesso il sopravvento sull'integrità dei giocatori.