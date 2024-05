Casini: “Per me non arriveranno Palladino o Aquilani. La finale è un evento”

Una dedica a Barone: "Il patto di decica lo farà la squadra per lui. Lo scorso anno ero a vedere la finale proprio dietro a Joe. Si occupò di me, voleva che anche io me la godessi. Un sogno, non può che non essere dedicato a lui il percorso. A me la discussione sul prossimo allenatore non mi piace molto, siamo alla vigilia di una finale. Peraltro manca ancora un altro match di campionato. Quello che sarà il futuro lo vedremo. Palladino mi piace, ha fatto un bel lavoro a Monza. Ho un rapporto con Aquilani, so che è meno esperto. Deve dimostrare tutto, ma è un uomo di spogliatoio, è stato un grande campione. Se dovesse andare via Italiano per me non verrà nessuno di questi due nomi"