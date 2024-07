Capuano: “Ecco cosa mi disse Parisi su Biraghi. Ieri è stato devastante”

"Parisi è un giocatore importantissimo, nel 3-5-2 a tutta fascia ha tutto. Può giocare pure a 4, mentre a Firenze è arrivato con Biraghi davanti e giocando spesso a destra. Ha fatto un anno di addestramento, ieri contro la Reggiana è stato devastante. Giocando a 4 ha più compiti di marcatura, mentre nella fase di spinta diventa devastante con un braccetto a coprirlo. Quando lo scelse la Fiorentina lui mi disse: "A me di Biraghi non frega niente", ovviamente con il massimo rispetto. Questo per far capire che ha grande personalità.