Bucciantini: “Fiorentina paralizzata dalla paura. Ma è un punto di partenza”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato nel consueto filo diretto con gli ascoltatori: "E' chiaro che la partita di ieri ci impone un'analisi definitiva sulla stagione, ma serve misura nonostante la cocente delusione che aleggia. Fiorentina scarica con l'Olympiacos? La partita è cambiata mentre veniva giocata, nei primi 25 minuti siamo partiti forte, poi la Fiorentina più che scaricata si è spaventata. La partita dello scorso anno invece che generarci un'esperienza positiva ha portato un'esperienza negativa. La Fiorentina non era scarica, il secondo tempo supplementare lo dimostra prima e dopo il gol con l'occasione di Ikoné. Il cambio di Horta ha cambiato la gara portando vivacità nella trequarti dell'Olympiacos. Le nostre sostituzioni, tranne Duncan e a tratti Barak, non hanno portato impatto. Ho visto disperazione nei volti dei giocatori, di Italiano, dei tifosi e dei dirigenti, perché è come se la paura ci abbia paralizzato".

"Conference una "coppetta"? No, Mourinho ha costruito un popolo con la Conference, sarebbe stato bellissimo il pullman scoperto e esibire domenica a Bergamo due trofei europei in campo. La Fiorentina si è consolidata sul perimetro dell'Europa, però siamo abbondantemente sotto la media della nostra storia. Tutti i presidenti precedenti hanno conquistato posizioni migliori di quelli ottenuti da Commisso nei primi cinque anni, questo deve essere un punto di partenza. Cambieranno giocatori, l'allenatore, cambieranno molte cose, ma se vuole lasciare un ricordo come proprietario questo deve essere un punto di partenza perché gli altri hanno fatto meglio. Rischio di non progredire mai? Alla Fiorentina quest'anno è mancato qualcosa, e non dimentichiamo che in questo percorso non abbiamo affrontato squadre inglesi, francesi, tedesche, portoghesi, olandesi: la più è stata il Bruges, e proprio lì si è vista la miglior Fiorentina".