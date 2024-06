Bucchioni: “Palladino un talento. Italiano out da tempo. Adesso meno errori”

Non voglio smentire Pradé, non mi interessa, però Barone mesi fa mi chiamò per dirmi che Italiano avrebbe lasciato la Fiorentina a fine stagione. Il 13 Maggio scorso Palladino ha confidato di aver quasi chiuso con la squadra gigliata. A Coverciano Palladino è considerato uno dei migliori, ovviamente sarà il campo a dirlo, però la Fiorentina in panchina ha preso un talento. Italiano quando arrivo trovò le macerie, Palladino troverà una situazione migliore. La Fiorentina, grazie all’ex tecnico, è cresciuta a livello di club, portando la cultura del calcio e del lavoro. Adesso serve ripartire con fiducia e con la consapevolezza di questi tre anni, migliorando ed evitando errori già fatti in passato. Se quest’estate la società dovesse vendere Nico Gonzalez per migliorare la rosa nel complessivo, la piazza deve accettarlo, perché nel calcio moderno ci vuole duttilità, sopratutto nel calciomercato