Bucchioni: “Domani mi aspetto Belotti dal 1′. Conference non è una coppetta”

“Giusto fare un passo per volta. La testa deve essere al Cagliari, la qualificazione alla Conference, come paracadute, è fondamentale blindarla. Diffido dai tifosi che vorrebbero tutti i panchinari in campo a Cagliari. È importante da qui ad Atene mantenere il ritmo partita e il contatto con il campo di gioco. Mi aspetto Belotti dal 1’ domani, sta facendo fatica in questo periodo, ha bisogno di tornare alla forma migliore, stesso discorso vale per Bonaventura. Non ho voglia di discutere con chi disprezza la Conference e parla di coppetta e di campionati scarsi….La stagione della Fiorentina, tra pali e rigori sbagliati, è stata tanto sfortunata, anche se qualcosina in più si poteva fare. A gennaio son stati fatti alcuni errori sul mercato, avrei comprato un difensore centrale. La Fiorentina è una squadra in piena crescita, si vede tantissimo la differenza in confronto a 3 anni fa.