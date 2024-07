Bocci: “Squadra più avanti di quello che credessi. Ma a centrocampo è dura”

"La gara di ieri va presa con le molle, ma trovo una chiarezza di progetto tattico di Palladino spiccata. Ha le idee chiare e questo sicuramente è una buona notizia. La somma di tante piccole cose mi fa credere che la Fiorentina sia più avanti di quello che credevo. La squadra va adeguata, e sarebbe stato interessante dare a Palladino una serie di pezzi in vista delle prime giornate. Mancano ancora gli acquisti e i giocatori migliori. Mi è sembrata una Fiorentina più verticale, ma le partite bisogna vederle contro squadre vere. Ma con Bianco e Mandragora è dura, serve uno forte a centrocampo. Non mi aspetto che si prenda un regista, ma più mezz'ali dinamici e fisici come Pessina che sarebbe un gran colpo"

Sul mercato: "Colpani me lo aspetto con Nico, oppure se l'argentino va via deve arrivare uno come Gudmundsson. Una cessione di Nico sarebbe giustificata solo da un'offerta monstre. Non va rifatto lo stesso errore del post Vlahovic, con diversi acquisti sbagliati. Quest'anno serve un salto di qualità, e bisogna spendere per arrivare al livello di squadre come Atalanta e Roma"