Bocci: “Palladino più duttile di Italiano, ma serve rivedere la squadra”

Bonaventura? "Se vuole stare e ha piacere di rimanere qui. Non puoi affidargli lo spogliatoio se invece preferisce fare un'altra esperienza. Ha il pregio tecnico di poter fare tanti ruoli, una valenza non da poco per un calciatore in rosa". Martinelli? "Un ragazzo dall'avvenire assicurato, a patto che non si perda. Una partita non è sufficiente per valutare se sia meglio trovare una soluzione perché vada a giocare. Da stabilire se sia pronto per giocare, anche in alternanza a Terracciano". Kayode? "Gli ultimi mesi sono stati un po' in calando, non è stato semplice per lui ed é normale, per lui sarà importante la prossima stagione". Parisi? "Deve aver avuto qualche problema con Italiano che non abbiamo colto. Penso con qualche allenatore si riparta da zero e me lo auguro perché quello visto ad Empoli mi sembrava abbastanza".