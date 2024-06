Bocci: “Kean potenzialmente è fortissimo. Zaniolo è tutto tranne che un leader”

"Zaniolo ha una personalità tutto tranne che quella di un leader, si può discutere su,la qualità dei suoi giocatori. Alla Fiorentina di Montella c'erano dei leader, con uno spessore umano prima che tecnico. Sono quelli i giocatori che fanno la differenza, come l'Italia che non li ha, la Fiorentina non ha un punto di riferimento. Anche Bonaventura per esempio non è un Chiellini per dire. Kean è un giocatore potenzialmente fortissimo, lo prenderei. La Fiorentina dovrebbe cercare un giocatore guida, che la possa aiutare a fare un salto di qualità.