Bocci: “Ieri salvo il carattere, quello di Beltran. Ora il vero Barak”

La partita - "Tra le cose positive viste, ci metto il carattere con cui la Fiorentina ha cercato di risalire da una situazione non semplice. Spesso in questa stagione la squadra ha regalato il primo tempo. Non mi è sembrata pronta per l'impegno che l'attendeva".

Centrocampo? "Maxime Lopez non lo ha messo perché in quel campo sarebbe sparito. Duncan non é lo stesso di inizio stagione, serve un centrocampista e Mandragora ieri ha dato delle risposte. É stato il migliore insieme a Beltran anche nel disastroso primo tempo. Mi auguro che dopo due anni Barak dia dei segnali perché quello vero può giocare titolare in questo contesto".

Beltran? "É in fiducia e si vede dalla faccia convinta che ha quando gioca, se tutti ci mettessero la stessa ferocia, si vedrebbe la differenza".

Ranieri-Bonaventura? "In campo sono cose che succedono e che vanno archiviate subito. Spero che se lo siano dimenticati e che non sia una spia del malessere presente nella squadra".

