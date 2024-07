Bardazzi: “Colpani bel colpo, ma ad una condizione. Che senso ha Mckennie?”

"Oggettivamente Colpani è una bella operazione della Fiorentina, e Pradè l'ha preso in prestito con diritto di riscatto. Così potrai aspettare e vederlo in campo, e poi comprarlo. Il ragazzo ha classe, gioca a testa alta, cosa rara nel calcio di oggi. Viene a dare un valore aggiunto, ma se non va via Nico, nel caso saremo punto e a capo. Sono due giocatori diversi, con un passo differente. Però la casella di partenza per Palladino è quella. Bisogna fare passi incisivi a centrocampo, dove ci sono delle mancanze importanti"

Le mezz'ali: "Casadei è un ragazzo di grandissima prospettiva, ha talento. Se il Chelsea lo da via come Salah io lo prendo volentieri. Che senso ha cercare Rugani e Mckennie, in un ottica di monte ingaggi ridotti? Perchè non andiamo a investire sui Casadei e non sui Mckennie. La strategia di sondare tanti giocatori, e aspetti, rischi di farteli soffiare. Non credo che la Fiorentina andrà su giocatori come quelli sovracitati della Juventus. Credo che le indicazioni di Italiano non siano state seguite, e questa è stata una mancanza. Sono curioso di vedere all'opera Pongracic, che sarà titolarissimo. C'è anche la scelta da fare per il portiere, e sul centravanti. Beltran è un attaccante, è perfetto per fare la seconda punta, ma noi non abbiamo lo scacchiere per giocare a due punte. Tessmann per me è un buon profilo, che non ha troppa fantasia ma serve al gioco di Palladino"