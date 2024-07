Antonelli: “Palladino è un affare. Ed ecco un altro da prendere dal Monza”

"Mi piace la scelta di prendere Palladino. È molto bravo, ha fatto molto bene a Monza e spero che possa ripetersi anche a Firenze. La Fiorentina, secondo me, ha fatto un buon affare. Colpani? Nel gioco di Palladino ha già dimostrato di essere all'altezza. Ha corsa ed un gran tiro. È un giocatore sicuramente da prendere. Kean? Mi sembra un ottimo giocatore, potente e bravo di testa. Credo che possa adattarsi ed integrarsi bene con Palladino. Bondo? È giovane, ma credo che abbia le qualità per crescere e fare bene. Ritiro al Viola Park della Fiorentina? Credo che non ci sia posto migliore di quello. Nel Milan io feci spesso il ritiro a Milanello trovandomi molto bene. Non credo che le alte temperature saranno un problema vista l'organizzazione delle strutture".