Amoruso: “Milenkovic? Mai esploso. Ed i viola sono in ritardo sul mercato”

"Milenkovic? Non è mai migliorato e commette sempre gli stessi errori. Nonostante la sua fisicità, a volte sembra troppo leggero. Come fisico, sì, sarebbe l'ideale per il calcio inglese. Credo che la Fiorentina faccia più che bene a cercare di ottenere più soldi possibile dalla sua cessione. È da tanto tempo, poi, che è a Firenze, sette anni, e non è mai esploso. Poi certo, bisognerà capire come rimpiazzarlo. La Fiorentina, comunque, ad ora non ha un solo giocatore che comandi la difesa. Martinez Quarta lo fa, ma con dei tempi totalmente diversi, andando via dalla difesa e lasciando dei buchi".