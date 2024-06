10mila follower e David Guetta paga la cena. La nuova iniziativa di Radio Bruno

Dopo il grande successo per la scommessa benefica sul numero di gol di Nico Gonzalez, David Guetta e la redazione de Il Pentasport di Radio Bruno lanciano un'altra grande sfida agli ascoltatori dell'emittente. Stavolta, l'obiettivo da raggiungere non sono i gol o gli assist messi a segno da un giocatore della Fiorentina bensì il numero di followers sulla pagina Instagram ufficiale della redazione: @radiobruno_ilpentasport.Nel caso in cui la pagina dovesse raggiungere i 10mila seguaci (per adesso sono più di 9mila) entro lunedì prossimo, Guetta si impegnerà a pagare un'apericena ai primi 100 ascoltatori che si saranno prenotati (a traguardo raggiunto) al 347 5551285. La cornice sarà quella splendida del Golf Club Centanni di Nicola Bianchi a Bagno a Ripoli e per gli ascoltatori sarà anche una grande occasione per conoscere i volti e le voci di coloro che ogni giorno si alternano ai microfoni di Radio Bruno.