Serie A, Parma-Fiorentina (ore 18:30): dove vederla e come seguirla

Finalmente ci siamo, la nuova stagione ha inizio. Una stagione che vede nella Fiorentina tantissime novità, a partire dalla guida tecnica, l'ex Monza Raffaele Palladino. I tifosi viola potranno seguire il debutto gigliato nella Serie A 2024/2025 in casa di una delle neopromosse, ovvero il Parma di Fabio Pecchia, in tv e streaming su Dazn, il network che anche quest'anno trasmetterà le partite del campionato italiano (sette a turno in esclusiva). In alternativa, come sempre, potrete contare sulla cronaca live di ViolaNews.com curata dalla nostra redazione e sulla radiocronaca del Pentasport di Radio Bruno. Calcio d'inizio allo stadio Tardini alle 18:30.