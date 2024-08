Probabile formazione Fiorentina: quotidiani d’accordo. Richardson unica incognita

Stasera alle 20 andrà in scena l'andata dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Puskas Akademia. Una gara da non sottovalutare per gli uomini di Palladino e secondo i quotidiani in edicola non saranno molti i cambi rispetto alla gara contro il Parma. Dietro tutti concordi: esordio per De Gea in porta, come per Ranieri in difesa, accanto a lui nel 3-4-2-1 di Palladino Pongracic e Quarta. A destra a centrocampo Kayode, a sinistra Biraghi. Unico dubbio secondo la Gazzetta dello Sport i due centrali di centrocampo. Infatti per tutti gli altri quotidiani giocherà Mandragora insieme ad Amrabat, mentre per la "rosea" ci sarà Richardson a far coppia con l'ex United. Davanti nessun dubbio, Sottil, Colpani dietro a Kean