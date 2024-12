Le pagelle in rima: ecco gli Oscar in casa Fiorentina

All'ottava vittoria di fila è giunta l'ora della consegna degli Oscar in casa viola

Riscaldator di cuori viola come nelle case lo è il camino

A Dodo va l'Oscar come miglior attore protagonista

Un Alberto Tomba che usa il Franchi come fosse la sua pista

l'Oscar per la regia lo vince Cataldi

Detta i tempi della manovra come in battaglia Garibaldi

Inventar trame di gioco per lui è come per Mike Buongiorno un "Allegriaa"