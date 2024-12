Meteo viola: che tempo per Fiorentina-Cagliari?

Le previsioni meteo per la partita Fiorentina-Cagliari in programma domani alle 12.30 allo stadio Franchi.

Mai come in questi giorni è importante conoscere le previsioni meteo prima di andare al Franchi. Questi ultimi giorni hanno visto un peggioramento delle condizioni meteo e soprattutto un abbassamento delle temperature che anche domani non saranno gradevoli. Per fortuna però la probabilità di pioggiasempre sotto il 50% per tutta la durata della partita.