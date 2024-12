Bologna-Fiorentina, il profilo dell’arbitro Fabbri

Torna a dirigere i viola dopo quel Juventus-Fiorentina del febbraio 2023 vinta dai padroni casa 1-0. Per la sfida di Bologna il designatore Rocchi ha pensato al 41enne ravennate Michael Fabbri ex arbitro internazionale. Fabbri in questa stagione sta facendo bene, è alla sua settima gara in A. Il fischietto ravennate è ben strutturato fisicamente, molto empatico anche se spesso non è molto preciso nelle decisioni che adotta. Per quanto riguarda la soglia del fallo è molto alta, tende a fischiare poco e non è molto propenso al dialogo con i calciatori e non accetta proteste . Per le sanzioni disciplinari dipende dalla giornata: si va da 4,5 al 6,5 a seconda delle gare. Un cosa è certa, quando arbitra in serie B la sua media è più alta che in A . Riassumendo Fabbri è un arbitro di poca personalità, consigliamo di evitare le proteste e le simulazioni soprattutto se plateali. In definitiva la sua rimane sempre una designazione importante anche per lo spessore delle due squadre che prediligono il gioco e non solo la fisicità.