Pradè scherza: “A San Siro con gli stessi 11. Ho scritto ‘eroici’ ai ragazzi”

Ai canali ufficiali viola, il ds Daniele Pradè ha parlato così dopo il 3-0 all'Inter: "Serata stupenda, ai ragazzi ho fatto una mega scritta 'Grazie, eroici' perché è stata una partita stranissima che avevamo sofferto per il problema di Edoardo. Eravamo in 12, i titolari più Moreno, perché Cataldi e Colpani non erano considerabili perché si erano allenati solo ieri. E' stato emozionante, li ringrazio tutti a nome del presidente per questa grandissima prova. Queste sono le partite in cui conta il cuore. L'atteggiamento? Ripartivamo sempre, anche nel primo tempo abbiamo avuto palle gol incredibili con Kean e Dodò, ma sono contento per calciatori che hanno giocato meno come Richardson, Mandragora e Parisi che hanno messo il cuore. Ma potrei citarli tutti e undici. Beltran non lascia nulla, Ranieri è una certezza, ma tutti sono stati emozionanti. La vittoria ci dà energia, adesso si aggregano i nuovi, cercheremo di recuperare Adli e Gudmundsson.