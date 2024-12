Sono appena state ufficializzate le formazioni di Vitoria Guimaraes-Fiorentina. Palladino non fa estremo turn over, anzi. Kouamè davanti da numero nove, con Gudmundsson alla sue spalle. In difesa confermato Dodo vista la squalifica in Serie A e Comuzzo. Kean parte dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali della gara di Conference League: