Roma-Fiorentina, formazioni ufficiali: chance per Ndour. Zaniolo da ex

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Roma e Fiorentina. Maxi turnover per Palladino. Torna Comuzzo in campionato data la squalifica di Ranieri. A centrocampo sorpresa Ndour a fianco di Richardson e Mandragora. Chance in attacco per l'ex Roma Zaniolo che la spunta sulla coppia Beltran-Gudmundsson. Torna dal 1' Kean.